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مقتل فلسطيني وإصابة العشرات بمواجهات “مسيرات العودة ” في غزة

كل الوطنآخر تحديث : السبت 27 يوليو 2019 - 1:03 صباحًا
مقتل فلسطيني وإصابة العشرات بمواجهات “مسيرات العودة ” في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب فلسطيني (23 عاما) بعد إصابته برصاص جنود إسرائيليين خلال مواجهات ضمن فعاليات الجمعة الـ 68 لـ “مسيرات العودة وكسر الحصار” في قطاع غزة.

كما أصيب العشرات بينهم نساء وأطفال في تلك المواجهات على حدود قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن “الطواقم الطبية تعاملت مع 56 إصابة مختلفة، منها 38 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومن بين الإصابات 22 طفلا و3 سيدات إضافة إلى استهداف سيارة إسعاف للخدمات الطبية”.

وأفادت وكالة “معا” بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على المحتجين الفلسطينيين شرقي مدينة غزة، واستخدموا قنابل الغاز ضد الخيام في مخيم العودة شرق خان يونس.

من جهتها، دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة تحت شعار “مجزرة وادي الحمص”، دعما لأهالي القدس الذين هدمت القوات الإسرائيلية بيوتهم في صور باهر.

المصدر: RT + “معا”

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2019-07-27
عربي ودولي
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