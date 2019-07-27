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منصور بن متعب وتركي بن محمد بن فهد يصلان تونس للمشاركة في تشييع جثمان السبسي

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 27 يوليو 2019 - 11:19 صباحًا
منصور بن متعب وتركي بن محمد بن فهد يصلان تونس للمشاركة في تشييع جثمان السبسي

تونس- واس: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم إلى العاصمة التونسية، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وكان في استقبال سموهما في مطار تونس قرطاج الدولي، معالي وزير الخارجية التونسي الدكتور خميس الجهيناوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

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2019-07-27 2019-07-27
عربي ودولي
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