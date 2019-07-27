بعد التعدى على صحفية شكوى بـ «الأعلى للإعلام» ضد إلهام شاهين ويسرا

كل الوطن- متابعات: وفق المصريون قدم أيمن محفوظ، المحامي، شكوى رسمية للمجلس الأعلي للإعلام جاء فيها: “أن ما تعرضت له الصحفية رضوى عبدالغني، المحررة بجريدة الدستور، من قبل الفنانتين إلهام شاهين ويسرا، وآخرين وذلك أثناء قيام الزميلة بتغطية العزاء الخاص بوالدة الفنانة يسرا، أثار استهجان الرأي العام المصري وجموع الصحفيين المصريين ويعد في نظر القانون جريمة معاقب عليها قانونا بالحبس والغرامة”.

وأضاف أيمن محفوظ، وأنه طبقا لنص المادة (96) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام المصري، مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون.

واستطرد محفوظ قائلاً أنه بذلك يكون المجلس الأعلى هو المختص باقامة الدعوي الجنائية ضد الفنانتين يسرا وإلهام شاهين وان العقوبه طبقا لنص مادة (100) من ذات القانون مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله.

وأكد محفوظ، أنه طبقا للمواد الدستور من المواد 68 حتي الماده 72 توفر الحماية القانونية للصحفي، وأن الصحافه لها ضمانات ولا بد من تفعيلها،

وطالب محفوظ في ختام شكواه التي حملت رقم 177610150 المجلس الأعلي للإعلام بصفته المخول له قانونا إقامة الدعوي القضائية ضد الفنانتين المعتدين علي الصحفية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما طبقا للقانون.

وطالب محفوظ جموع الصحفيين بمقاطعة أخبار يسرا وإلهام شاهين لتجاوزهم في حق زميلتهم الصحفية.