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موعد ظهور «البشير» بقفص الاتهام للمحاكمة

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 27 يوليو 2019 - 12:50 مساءً
موعد ظهور «البشير» بقفص الاتهام للمحاكمة

كل الوطن- متابعات: اعلنت النيابة العامة السودانية، أن يوم الأربعاء المقبل، موعدًا للجلسة الأولى في محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، حيث يحاكم في تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي و”الثراء الحرام”، عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله، ووفقًا لصحيفة “الشروق” السودانية.

ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم، وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.

ولم يستبعد مصدر بهيئة الدفاع اعتراض الهيئة على أي موقع لمحاكمة البشير لا يتناسب مع القضية.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال إن فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق ووجد7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

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2019-07-27 2019-07-27
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