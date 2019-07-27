تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بدء مراسم تشييع الرئيس التونسي قايد السبسي كل الوطن تنفيذ حكم الإعدام بحق مدانين بالإرهاب في البحرين كل الوطن الكشف عن “مكيف” قابل للارتداء كل الوطن بعد التعدى على صحفية شكوى بـ «الأعلى للإعلام» ضد إلهام شاهين ويسرا كل الوطن موعد ظهور «البشير» بقفص الاتهام للمحاكمة كل الوطن أمير الشرقية يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا لإصلاح ذات البين كل الوطن اليمن تشدد على تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة كل الوطن د. زينب الخضيرى : رصيف النصّ…!! كل الوطن بـ17 ألف ضابط وفرد و3 آلاف آلية : الدفاع المدني يبدأ أعماله ومهامه لموسم حج هذا العام كل الوطن منصور بن متعب وتركي بن محمد بن فهد يصلان تونس للمشاركة في تشييع جثمان السبسي
» » بدء مراسم تشييع الرئيس التونسي قايد السبسي

بدء مراسم تشييع الرئيس التونسي قايد السبسي

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 27 يوليو 2019 - 1:47 مساءً
بدء مراسم تشييع الرئيس التونسي قايد السبسي

تونس/ وكالات: انطلقت مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل محمد الباجي قايد السبسي بنقل الجثمان من مقر الإقامة الرئاسية (دار السلام) إلى قصر قرطاج الرئاسي حيث ستجرى مراسم التأبين الرسمية.

ووضع جثمان السبسي على عربة عسكرية تقدمها فوج الشرف العسكري التابع للجيش ويحيط بها ضباط من الجيوش الثلاثة (البرية والبحرية والجوية).

وتقدم الموكب ثلاثة شيوخ رددوا ترانيم دينية قبل أن تعزف فرقة الموسيقى العسكرية تحية للرئيس الراحل.

وينتظر أن ينقل جثمان الرئيس إلى مقبرة الجلاز مرورا بعدة شوارع في العاصمة بعد التأبين الرسمي للرئيس الراحل بحضور قادة من دول العالم ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وكبار مسؤولي الدولة ورؤساء الأحزاب الوطنية.

الاناضول

رابط مختصر
2019-07-27 2019-07-27
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1