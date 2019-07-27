بدء مراسم تشييع الرئيس التونسي قايد السبسي

تونس/ وكالات: انطلقت مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل محمد الباجي قايد السبسي بنقل الجثمان من مقر الإقامة الرئاسية (دار السلام) إلى قصر قرطاج الرئاسي حيث ستجرى مراسم التأبين الرسمية.

ووضع جثمان السبسي على عربة عسكرية تقدمها فوج الشرف العسكري التابع للجيش ويحيط بها ضباط من الجيوش الثلاثة (البرية والبحرية والجوية).

وتقدم الموكب ثلاثة شيوخ رددوا ترانيم دينية قبل أن تعزف فرقة الموسيقى العسكرية تحية للرئيس الراحل.

وينتظر أن ينقل جثمان الرئيس إلى مقبرة الجلاز مرورا بعدة شوارع في العاصمة بعد التأبين الرسمي للرئيس الراحل بحضور قادة من دول العالم ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وكبار مسؤولي الدولة ورؤساء الأحزاب الوطنية.

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