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الكشف عن “مكيف” قابل للارتداء

كل الوطنآخر تحديث : السبت 27 يوليو 2019 - 1:22 مساءً
الكشف عن “مكيف” قابل للارتداء

كل الوطن – الرياض: كشف شركة “سوني” عن جهاز تكييف قابل للارتداء يمكن أن يكون أداة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة بحسب ما ذكرت صحيفة “ميرور”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز المسمى “ريون بوكيت” يعتبر وحدة تكييف هواء يمكن ارتداؤه ويضخ الهواء البارد أسفل رقبة الشخص الذي يرتديه، بحسب الشركة التي بدورها أوضحت أن ذلك الجهاز سيقلل من الإزعاج بسبب درجات الحرارة المختلفة صيفاً وشتاءً، وأن الجهاز يأتي بحجم بطاقة الائتمان بحيث يوضع في قميص داخلي به جيب للتثبيت عند منطقة الرقبة، ويتصل الجهاز بالتطبيق المصاحب عبر “بلوتوث”، ليتمكن المستخدمون من ضبط درجة الحرارة التي يريدونها.

كما أشارت “سوني” إلى أنه خلال فترة الاختبار، استطاع “ريون بوكيت” خفض درجة حرارة جسم المستخدمين بمقدار 13 درجة مئوية أو زيادتها بمقدار 8.3 درجة، مؤكدة على أن الجهاز سيتوفر مبدئياً في اليابان فقط في الوقت الحالي وبسعر يتراوح بين 12.760 ألف ين و19.030 ألف ين (117 دولاراً و175 دولاراً).

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2019-07-27 2019-07-27
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