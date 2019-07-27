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وفاة توأمين بسبب الحر بعد أن نسيهما والدهما في السيارة 8 ساعات

كل الوطنآخر تحديث : السبت 27 يوليو 2019 - 5:04 مساءً
وفاة توأمين بسبب الحر بعد أن نسيهما والدهما في السيارة 8 ساعات

كل الوطن – رويترز: نقلت صحيفة ديلي نيوز عن السلطات أن طفلين صغيرين توفيا أمس الجمعة (26 يوليو تموز) داخل سيارة ساخنة في أجواء شديدة الحرارة بحي برونكس بعد أن نسيهما والدهما في المقعد الخلفي وتوجه إلى العمل.

وقالت ديلي نيوز نقلا عن الشرطة إن التوأمين وهما أخ وأخت بقيا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا مقيدين في مقاعد السيارة وهي من طراز هوندا.

وأوردت الصحيفة أنه عندما غادر الأب البالغ من العمر 37 عاما عمله في المركز الطبي لإدارة المحاربين القدامى في كينجزبريدج، قطع مسافة قصيرة ثم أدرك ما فعله.

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2019-07-27 2019-07-27
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