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السعودية تحظر نحو 20 وظيفة في مجال السياحة على الأجانب

كل الوطنآخر تحديث : السبت 27 يوليو 2019 - 6:47 مساءً
السعودية تحظر نحو 20 وظيفة في مجال السياحة على الأجانب

أعلنت السعودية، اليوم السبت، منع الأجانب من ممارسة نحو 20 وظيفة في القطاع السياحي.

وذكرت صحيفة “saudi gazette” أن هذه القيود تخص جميع الفنادق من ثلاث نجوم فما فوق، وكذلك الشقق للسياح.

ومن بين الوظائف التي تم حظرها للأجانب، تلك الخاصة بمجال الحجز والتسويق، ومنصب نائب مدير فندق، ورئيس قسم المبيعات، والمشرف على النادي الرياضي وغيرها.

وبعد هذه القيود، يمكن فقط للمواطنين السعوديين العمل في مكاتب استقبال الأمتعة وحجز الغرف، وشغل وظيفة نادل في المطاعم والمقاهي وفي مكاتب الاستقبال، ولن تؤثر القيود على مهن مثل الحمال والسائق وحارس البوابة.

وستصبح هذه القيود نافذة المفعول اعتبارا من نهاية هذا العام، وستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول نهاية العام المقبل.

المصدر: وكالات

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2019-07-27 2019-07-27
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