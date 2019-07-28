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ريهام سعيد تعود للشاشة مع تغييرات جذرية في وجهها! (صورة)

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 28 يوليو 2019 - 12:34 صباحًا
ريهام سعيد تعود للشاشة مع تغييرات جذرية في وجهها! (صورة)

نشرت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، صورة جديدة لها معلنة عن موعد عودة برنامجها “صبايا الخير” بعد توقف استمر أكثر من شهر، نتيجة لأزمة صحية ألمت بها. وكشفت ريهام عن إجرائها عملية جراحية دقيقة قامت خلالها بإزالة أنفها بالكامل وإعادة بناء أنف جديد لها عن طريق أخذ غضاريف من أذنيها.

وقالت عبر صفحتها الرسمية في تطبيق “انستغرام”: “مش مصدقة إني راجعة شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس ألف حمد وشكر، صبايا الأحد المقبل على قناة الحياة”.

يذكر أن ريهام سعيد مرت بأزمة صحية، استدعت خضوعها لعملية جراحية جراء إصابتها ببكتريا في الوجه، تخوف الأطباء من وصولها للمخ، لصعوبة السيطرة عليها.

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2019-07-28 2019-07-28
فنون ونجوم
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