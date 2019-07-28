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قتلى وجرحى بإطلاق نار في حديقة بروكلين بنيويورك

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 28 يوليو 2019 - 10:14 صباحًا
قتلى وجرحى بإطلاق نار في حديقة بروكلين بنيويورك

قتل شخص وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء إطلاق نار، ليلة السبت، في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصا واحدا قتل وأصيب 11 شخصا آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب بالهواء الطلق في بروكلين بمدينة نيويورك ليلة السبت.

وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين هاربين من مكان الحادث بعد سماعهم إطلاق نار كثيف، وإن طفلا واحدا على الأقل كان من بين المصابين.

وتجري الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث وتبحث عن الجاني، دون ورود تفاصيل حتى الآن عن أسباب ما جرى.

المصدر: وكالات

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2019-07-28
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