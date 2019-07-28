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الجنادب تغزو مدينة لاس فيغاس الأمريكية (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 28 يوليو 2019 - 10:32 صباحًا
الجنادب تغزو مدينة لاس فيغاس الأمريكية (فيديو)

أفادت قناة “NBC” الأمريكية، اليوم الأحد بأن حجافل من الجنادب اقتحمت مدينة لاس فيغاس غرب البلاد.

ويظهر تسجيل الفيديو الذي نشرته القناة أسرابا من الحشرات الصغيرة التي غطت أماكن مختلفة وأجزاء من الطرق وهي تدور حول مصادر الضوء. ويزداد نشاط هذه الحشرات في المساء بشكل كبير.

وقال خبير الحشرات، جيف نايت، أن سبب غزوة الجنادب يعود إلى الأحوال الجوية، مضيفا أن المزيج من الشتاء والربيع الرطبين هو الذي أدى إلى مثل هذه التداعيات. وذكر أن هذه الظاهرة تتكرر بين الحين والآخر بمرور عدة سنوات. وأشار إلى أن الجنادب لا تعد حشرات مضرة بالنسبة للإنسان.

ومن المتوقع أن يستغرق تواجدها في المدينة وفي شمال ولاية نيفادا الأمريكية عدة أسابيع ثم تنتقل أسرابها إلى المناطق الشمالية.

وفي غضون ذلك نشرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا لسائقي السيارات، وكتبت على صفحتها في تويتر: ” أيها السائق أحذر من الأماكن التي تغطيها غيوم من الغبار والجنادب التي يمكن أن تسبب في الحد من الرؤية”.

المصدر: نوفوستي

الجنادب تغزو مدينة لاس فيغاس الأمريكية (فيديو)
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2019-07-28
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