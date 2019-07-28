استنكار يمني رسمي من احتجاز الحوثيين لمواد طبية منذ شهرين

كل الوطن – واس: استنكر وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية ناصر باعوم احتجاز مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمحاليل الغسيل الكلوي الخاصة بمركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة بمحافظة إب لأكثر من شهرين وحملها مسؤولية تعرض المرضى للخطر.

وحمل الوزير باعوم المليشيا الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تعرض تلك المحاليل للتلف جراء تعرضها للشمس والأمطار وعدم توفر الظروف المناسبة للتخزين.

واستغرب وزير الصحة اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية صمت المنظمات الدولية على ما تقوم به المليشيا الحوثية.