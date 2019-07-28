تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن رسالة قاسية من “نافعة” لـ”المطبعين” العرب كل الوطن تطبيقات ذكية تساعدك على توفير الأموال كل الوطن العلماء يكشفون أسباب الحرارة في أوروبا والبرد في روسيا كل الوطن وفاة مؤدية صوت “ميني ماوس” كل الوطن الملك سلمان يتخذ قرارا ملكيا بشأن حجاج اليمن.. لهذا السبب كل الوطن استنكار يمني رسمي من احتجاز الحوثيين لمواد طبية منذ شهرين كل الوطن البحرين عن واقعة اعتلاء ناشط سفارتها بلندن: ” تتجاوز أي احتجاج سلمي “ كل الوطن الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على مقر لقيادة التحالف بالسعودية كل الوطن الخرطوم.. اعتقالات متواصلة لقادة بالجيش والأمن محسوبين على الإسلاميين كل الوطن هذا ما نحتاجه من البروتين يوميا
» » الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على مقر لقيادة التحالف بالسعودية

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على مقر لقيادة التحالف بالسعودية

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 28 يوليو 2019 - 12:51 مساءً
الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على مقر لقيادة التحالف بالسعودية

اليمن – وكالات:  أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، أنها أطلقت صاروخ باليستي قصير المدى، على مقر لقيادة التحالف العربي في محافظة نجران، جنوب غربي السعودية.

ونقلت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين، عن المتحدث العسكري للجماعة يحي سريع، قوله إن “الصاروخ الباليستي أطلق فجر الأحد، وأصاب هدفه بدقة عالية، مع تدمير مركز العمليات في المقر، وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة”.

وأضاف “سريع”، أن “عملية استهداف هذا الموقع الهام جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة، حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف”.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب السعودي أو التحالف العربي.

وكثفت جماعة “الحوثي” مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطاري جازان وأبها، جنوب غربي المملكة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف العربي، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

الأناضول

رابط مختصر
2019-07-28 2019-07-28
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1