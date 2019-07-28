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البحرين عن واقعة اعتلاء ناشط سفارتها بلندن: ” تتجاوز أي احتجاج سلمي “

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 28 يوليو 2019 - 12:57 مساءً
البحرين عن واقعة اعتلاء ناشط سفارتها بلندن: ” تتجاوز أي احتجاج سلمي “

كل الوطن- متابعات- المنامة- وكالات: قالت البحرين، إن واقعة اعتلاء سطح سفارتها بلندن “تتجاوز أي احتجاج سلمي”.

وكان الناشط البحريني، موسى عبد علي، اعتلى سطح سفارة المنامة في لندن، الجمعة، مطالبا وفق بث مباشر عبر كاميرا هاتفه المحمول نقلته وسائل إعلام بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق “الناشطين المعارضين” علي العرب وأحمد الملالي، ببلاده.

وأوضح بيان بحريني نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، مساء السبت، أن “يوم الجمعة، أُلقي القبض على أحد الأشخاص بتهمة التعدي على مبنى سفارة البحرين في لندن نتيجة للاقتحام غير المصرح به على سطح السفارة”.

وأشار إلى أن “هدف التعدي على سطح السفارة دعم أعضاء (لم تسمهم) تابعين لمنظمات إرهابية مدرجين بقوائم الارهاب في المملكة المتحدة”.

وقال إنه “بموجب القانون الدولي وقانون المملكة المتحدة، فإن المرافق الدبلوماسية محمية، إلا أنه من الواضح أن تلك التصرفات تتجاوز أي احتجاج سلمي مشروع”.

من جانبه، نقل الناشط البحريني، عبد علي، عبر حسابه بتويتر، تقارير إخبارية تفيد أنه تعرض للضرب من جانب أفراد السفارة وأن الشرطة البريطانية تدخلت لإخراجه، وبث أكثر من مقطع فيديو للواقعة، ودعم نشطاء معارضون عبر تويتر رواية علي.

غير أن البيان البحريني قال إن الأخير “هدد بالقفز من على سطح السفارة، قبل أن يتدخل موظفو السفارة لكبح ما قام به حرصاً على سلامته إلى أن وصلت الشرطة”.

وأضاف “استُدعيت الشرطة من قبل السفارة ثم أُلقي القبض على الشخص والذي نُقل فوراً إلى مركز شرطة ويستمنستر”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب البريطاني بشأن تلك الواقعة.

وأمس السبت نفذت البحرين، حكما بالإعدام “رميا بالرصاص” بحق الناشطين المذكورين اللذين قالت المنامة إنهما أدينا بشكل نهائي في قضية “إرهاب”، مرتبطة بأشخاص متواجدين في إيران والعراق.

بدوره أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأحد، قيام السلطات البحرينية بإعدام “الناشطين المعارضين” أمس، مؤكدا أن “التصعيد لن يساعد بحل الأزمة في البحرين”، وفق بيان.

الأناضول-

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