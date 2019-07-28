تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن رسالة قاسية من “نافعة” لـ”المطبعين” العرب كل الوطن تطبيقات ذكية تساعدك على توفير الأموال كل الوطن العلماء يكشفون أسباب الحرارة في أوروبا والبرد في روسيا كل الوطن وفاة مؤدية صوت “ميني ماوس” كل الوطن الملك سلمان يتخذ قرارا ملكيا بشأن حجاج اليمن.. لهذا السبب كل الوطن استنكار يمني رسمي من احتجاز الحوثيين لمواد طبية منذ شهرين كل الوطن البحرين عن واقعة اعتلاء ناشط سفارتها بلندن: ” تتجاوز أي احتجاج سلمي “ كل الوطن الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على مقر لقيادة التحالف بالسعودية كل الوطن الخرطوم.. اعتقالات متواصلة لقادة بالجيش والأمن محسوبين على الإسلاميين كل الوطن هذا ما نحتاجه من البروتين يوميا
» » الملك سلمان يتخذ قرارا ملكيا بشأن حجاج اليمن.. لهذا السبب

الملك سلمان يتخذ قرارا ملكيا بشأن حجاج اليمن.. لهذا السبب

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 28 يوليو 2019 - 1:10 مساءً
الملك سلمان يتخذ قرارا ملكيا بشأن حجاج اليمن.. لهذا السبب

كل الوطن-  متابعات-  المصريون: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا  باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي “شهداء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية” في اليمن المشاركين في عمليات “عاصفة الحزم وإعادة الأمل”.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “واس” ، عن وزير الشؤون الإسلامية، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، قوله:  إنّ “هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبد العزيز يأتي امتداداً لأعمال خادم الحرمين الشريفين الجليلة، ومكارمه المتواصلة، وسعيه الدائم في كل ما فيه خير وصالح لإخوانه المسلمين”.

وأضاف أن هذه الاستضافة تأتي “في إطار حق الجوار وما تواصل تقديمه لخدمة ونصرة الأشقاء والتخفيف من معاناتهم”.

كما أوضح أن الوزارة اتخذت كامل استعدادها “لتنفيذ التوجيه الكريم واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى، وتهيئة كافة وسائل الراحة والطمأنينة، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

رابط مختصر
2019-07-28 2019-07-28
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1