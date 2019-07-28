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رسالة قاسية من “نافعة” لـ”المطبعين” العرب

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 28 يوليو 2019 - 1:27 مساءً
رسالة قاسية من “نافعة” لـ”المطبعين” العرب

كل الوطن – المصريون: وجه الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة قاسية لـ”المطبعين” العرب مع العدو الصهيوني.

وقال في تغريدة له بـ”تويتر”: “هل سيتعلم المطبعون العرب من درس الوفد الذى زار إسرائيل مؤخرًا؟ لم تنشر أسماء لكن نتنياهو قابله وتم استغلاله إعلاميًا إلى أبعد الحدود دون أن تقدم له أية حماية.

وتابع: “لقد تم تعرض أحد أعضائه للضرب بالأحذية وجرى التهكم عليه إعلاميًا بأنه جاء بحثًا عن الفتيات ولم يجد لتوجه للمسجد الأقصى”.

وقد تفاعل رواد “تويتر” حول تغريدة نافعة حيث قال علي النسر: “يا حسن بينك وبين معبر رفح نصف ساعة وأنا من عندى هتبرعلك بسلاح وتروح تجاهد مع الفلسطينيين وسيبك من النعرات الكدابة اللى ناس ملت منها”

وتابع آخر: “يا حسن كل العرب بالكامل وأنت منهم لهم علاقات وثيقة إسرائيلية منها معلن ومنها سرى من زمان بمن فيهم إيران”.

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2019-07-28 2019-07-28
عربي ودولي
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