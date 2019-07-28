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تطبيقات ذكية تساعدك على توفير الأموال

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 28 يوليو 2019 - 1:19 مساءً
تطبيقات ذكية تساعدك على توفير الأموال

نشرت بعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية قائمة ببعض التطبيقات التي يعتمد عليها الكثيرون لتنظيم شؤونهم المالية وتقليل نفقاتهم غير الضرورية.

Mint:

يوفر هذا التطبيق للمستخدم إمكانية تتبع حركة أمواله الموجودة على البطاقات المصرفية، ومعرفة قيمة الفواتير والمشتريات.

كما تتيح ميزة MintSights الموجودة في هذا التطبيق لمستخدمه إحصائيات لتوفير المال وتنظيم مشترياته بناء على البيانات التي تتعلق بالقيمة الواقعية للنقود التي يملكها على بطاقاته المصرفية.

Honey:

يعد هذا التطبيق من أهم التطبيقات التي تساعد المستخدمين على توفير الأموال، وخصوصا الذين يشترون حاجياتهم عبر الإنترنت، إذ يوفر لهم إمكانية العثور على قسائم التخفيضات التي تطرحها المحال والمراكز التجارية الإلكترونية كل فترة.

ويمكن تحميل هذا التطبيق لمستخدمي أجهزة “آيفون” و”آيباد” عبر متجر App store الإلكتروني، أو عبر متصفح Chrome .

Clarity Money:

زوّد هذا التطبيق بتقنيات الذكاء الصناعي التي تمكنه من تحليل المعلومات التي تتعلق بأموال المستخدم المحفوظة على البطاقات المصرفية، ودراسة فواتير المشتريات لوضع آلية أفضل للشراء.

كما يملك هذا التطبيق ميزة تذكير المستخدم بالمشتريات التي تتكرر باستمرار لتنبيهه فيما إذا كانت ضرورية، ويساعده في إلغاء الاشتراكات في الخدمات التي لا يستعملها أو يستفيد منها.

المصدر: وكالات

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