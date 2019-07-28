السلطات التونسية تمنع طائرة عراقية من الإقلاع من مطار قرطاج بسبب ديون متراكمة

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الأحد، أن السلطات الأمنية بتونس رفضت إقلاع طائرة عراقية من مطار قرطاج.

وقالت سلطة الطيران في تصريح صحفي، إن “قوات الأمن في مطار قرطاج بتونس منعت اليوم طائرة عراقية من الإقلاع بسبب الديون المترتبة على الخطوط الجوية العراقية”، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأكدت مصادر في الخطوط الجوية العراقية أن هذا الإجراء جعل المسافرين يفترشون أرض مطار قرطاج بانتظار إيجاد حل لوضعهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسافرين عراقيين عالقين في مطار تونس قرطاج الدولي.

وبحسب الفيديو، فقد سادت حالة من الارتباك بين ركاب طائرة الخطوط الجوية العراقية في مطار قرطاج بسبب تأخر الطائرة عن موعدها.

وقال المسافرون إنهم موجودون في المطار منذ الساعة الواحدة فجرا بتوقيت تونس، وكان من المقرر أن تنطلق الرحلة الساعة الرابعة فجرا، لكنها لم تقلع بسبب امتناع الخطوط العراقية عن تسديد ديون مترتبة عليها إلى الجانب التونسي، بحسب ما ذكره لهم أحد رجال الأمن التونسيين.

المصدر: بترا