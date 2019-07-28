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» » الأميران منصور بن متعب وتركي بن محمد بن فهد يغادران تونس بعد تقديم العزاء في وفاة الرئيس السبسي

الأميران منصور بن متعب وتركي بن محمد بن فهد يغادران تونس بعد تقديم العزاء في وفاة الرئيس السبسي

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 28 يوليو 2019 - 5:14 مساءً
الأميران منصور بن متعب وتركي بن محمد بن فهد يغادران تونس بعد تقديم العزاء في وفاة الرئيس السبسي

تونس- واس: غادر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساء اليوم العاصمة التونسية ، بعد المشاركة في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي ، ونقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، لفخامة الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر .

وكان في وداع سموهما في مطار تونس قرطاج الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

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2019-07-28 2019-07-28
عربي ودولي
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