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اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية على نجران

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 28 يوليو 2019 - 5:18 مساءً
اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية على نجران

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه نجران.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية تستمر في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، ما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

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2019-07-28
عربي ودوليهنا اليمن
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