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ملكة جمال العالم تؤدي رقصة مثيرة أمام الأوغنديين

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 28 يوليو 2019 - 5:36 مساءً
ملكة جمال العالم تؤدي رقصة مثيرة أمام الأوغنديين

أشعلت ملكة جمال العالم لعام 2018، فانيسا بونز دي ليون، مواقع التواصل الاجتماعي برقصة مثيرة خلال زيارتها أوغندا.

وأظهر فيديو متداول المكسيكية فانيسا وهي تشارك الراقصين الأوغنديين رقصة إفريقية مثيرة.

وتوجت فانيسا بلقب ملكة جمال العالم 2018، خلال تنظيم الجولة النهائية للدورة الـ68 للمسابقة التي أقيمت في منتجع سانيا بجزيرة هاينان الصينية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تحصل فيها مكسيكية على لقب ملكة جمال العالم.

وحصلت ملكة جمال العالم على شهادة في إدارة الأعمال الدولية، كما أنها حاليا عضو في مجلس إدارة مركز إعادة تأهيل الفتيات في المكسيك، وفازت بجائزة أفضل عارضة أزياء في المكسيك، ولديها العديد من الهوايات كالغوص، وكرة الطائرة، بالإضافة لإتقانها فن الرسم، وشعارها الشخصي هو: “كلنا بحاجة إلى بعضنا البعض”.

المصدر: وكالات

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2019-07-28 2019-07-28
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