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إحباط محاولتي تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 28 يوليو 2019 - 6:08 مساءً
إحباط محاولتي تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون

كل الوطن – واس: تمكّنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (1.404.000) حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالتي “حلوى” “وتفاح” كانتا محمولة بواسطة شاحنتين قدمتا إلى المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني أن الإرسالية الأولى عبارة عن فاكهة “تفاح” محمولة على إحدى الشاحنات، وبعد إجراء عملية الكشف والمعاينة عُثر على (520) ألف حبة، كانت مُخبأة ضمن الإرسالية وذلك بعد تغليف الحبوب وإخفائها بطريقة فنيّة داخل كراتين التفاح.

وأفاد الزهراني أن في الإرسالية الثانية أحبط الجمرك محاولة تهريب كمية أخرى من حبوب الكبتاجون بلغت (884) ألف حبة، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن “حلوة وكاسترد”، حيث تم إخفاء كمية الحبوب في علب “الكاسترد” وإغلاقها بطريقة فنية مصنعية، وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي.

وأكدت الجمارك السعودية أن تعزيز الإنفاذ للأنظمة والقوانين لحماية المجتمع يُمثل أحد أهم ركائز استراتيجيتها، وأنها تسعى وتواصل عبر كافة منافذها البرية والجوية والبحرية لمكافحة تهريب المخدرات وجميع الممنوعات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك في سبيل تحقيق هذه الحماية للمجتمع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.

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2019-07-28
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