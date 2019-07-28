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باحث يوضح أسباب تساقط الشعر.. ومتى يكون تساقطه طبيعياً؟

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 29 يوليو 2019 - 12:04 صباحًا
باحث يوضح أسباب تساقط الشعر.. ومتى يكون تساقطه طبيعياً؟

كل الوطن – متابعات: كشف أستاذ وباحث في تخصص المسرطنات عن أسباب تساقط الشعر، ومتى يكون ذلك طبيعياً ومتى يكون مزعجاً ولا بد من علاجه.

وقال الدكتور فهد الخضيري إن تساقط الشعر إذا كان بشكل معقول فهو طبيعي يعوضه الجسم يومياً، وأما إذا كان مزعجاً ويترك فراغات فله عدة أسباب.

وأضاف الخضيري أن من أسباب تساقط الشعر، وجود التهاب في فروة الرأس (التهاب فطري أو زيادة دهون من آثار أحد أنواع الالتهابات حول البصيلات)، أو يكون بسبب إهمال الشعر أو استخدام مواد قد تكون ضارة بالشعر.

وبين أن نقص الفيتامينات والمعادن، وسوء التغذية، من أسباب تساقط الشعر أيضاً، ويوجد أيضاً عوامل نفسية تسبب ذلك، منها القلق والتوتر، وبعض العوارض النفسية التي قد تسبب اضطراباً بالتغذية أو بالراحة النفسية والنوم، لذلك لابد من معرفة السبب وعلاجه.

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2019-07-29
الصحة والجمال
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