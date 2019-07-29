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بالأسماء.. وزارة التعليم تعلن ترقية 525 موظفاً وموظفة

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 29 يوليو 2019 - 2:32 مساءً
بالأسماء.. وزارة التعليم تعلن ترقية 525 موظفاً وموظفة

كل الوطن – الرياض: أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأحد، قرارات بترقية (525) موظفاً وموظفة إلى المرتبتين التاسعة والعاشرة. ونصت القرارات على ترقية (342) موظفاً وموظفة من المرتبة الثامنة إلى المرتبة التاسعة، و(183) موظفاً وموظفة من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة.

وأوضحت وزارة التعليم أن ذلك يأتي استكمالاً لقرارات ترقية موظفي وموظفات الوزارة من شاغلي المراتب العاشرة فما دون. وكانت وزارة التعليم أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بترقية (988) موظفاً وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل (4900) موظف وموظفة ستتم ترقيتهم من جميع المراتب، وستعلَن أسماؤهم تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، ما يتيح الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.

للاطلاع على الأسماء : من المرتية الثامنة الى التاسعة (هنا) من المرتبة التاسعة الى العاشرة (هنا)

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2019-07-29 2019-07-29
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