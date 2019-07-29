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وزارة العدل تعلن حاجتها لشغل وظائف نسائية بمسمى “كاتب عدل”

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 29 يوليو 2019 - 2:28 مساءً
وزارة العدل تعلن حاجتها لشغل وظائف نسائية بمسمى “كاتب عدل”

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى “كاتب عدل” على المرتبة السابعة، للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه الخطوة بعد توجيهات من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإتاحة توظيف المرأة على وظيفة كاتب عدل، للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة أخيراً بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

وبيّنت وزارة العدل أن التقديم على الوظائف سيعلن عنه ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 27 ذو القعدة 1440 هـ ولمدة أسبوع، حسب الشروط ذات الصلة، وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa.

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