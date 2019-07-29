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دبي تستعد لافتتاح أول “كوفي” يعتمد تماماً على الروبوتات

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 29 يوليو 2019 - 2:45 مساءً
دبي تستعد لافتتاح أول “كوفي” يعتمد تماماً على الروبوتات

كل الوطن – الرياض: تشهد إمارة دبي الشهر المقبل افتتاح أول “كوفي” في المنطقة يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات بنسبة 100% دون تدخل للعامل البشري.

وقال مسؤولون عن المشروع”إن المشروع المملوك لشركة إماراتية يجري وضع اللمسات النهائية عليه حاليا، وسيكون بأحد أشهر مراكز التسوق في الإمارة.

وقالت سارة الهاشم، المتحدثة باسم الشركة المنفذة، إن المشروع الذي يحمل اسم “روبوكافيه” سوف يعتمد على ثلاثة روبوتات تقدم الخدمات للعملاء، موضحة أن العميل سيكون بإمكانه طلب المشروبات والأطعمة الجاهزة عن طريق جهاز لوحي مثبت في الطاولة.

وشرحت أن الروبوت سيتلقى الطلب ويعده ويرسله عبر مسارات آلية إلى طاولة العميل، وتتم هذه العملية على أنغام موسيقية وعرض ليزر متعدد الألوان، بما يضفي متعة للحاضرين.

واعتبرت الشركة الإماراتية المنفذة للمشروع أن الكوفي سيشكل تجربة فريدة من نوعها في المنطقة وإضافة نوعية لقطاع الضيافة في مدينة دبي، وسيكون مقصداً ومعلماً سياحياً يستقطب زوار الإمارات.

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2019-07-29 2019-07-29
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