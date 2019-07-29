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غرف سينما وصالات رياضية.. شاهد فيلا “رونالدو” الفاخرة في ماربيلا!

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 29 يوليو 2019 - 5:46 مساءً
غرف سينما وصالات رياضية.. شاهد فيلا “رونالدو” الفاخرة في ماربيلا!

اشترى أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي يلعب حالياً مع فريق يوفنتوس الإيطالي، فيلا فاخرة من 4 غرف نوم في مدينة ماربيلا الإسبانية، بتكلفة 1.3 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتحتوي الفيلا الفاخرة على 4 غرف نوم، وحمام سباحة “لا منتهي الاتساع”، وصالات رياضية وغرف سينما، بالإضافة إلى وقوع الفيلا على البحر الأبيض المتوسط بجوار ملعب للغولف.

وبحسب الصحيفة، فإن قائمة “فوربس ريتش” للأثرياء كانت قد أختارت العقار كواحد من أهم اختيارات الأثرياء في العالم من أجل العطلات الخاصة، وكذلك كاستثمار مربح لهم، ويعتبر كونور ماكجريجور المصارع الأيرلندي العالمي هو أحد جيران رونالدو.

ويشتهر رونالدو البالغ من العمر 34 عامًا، بامتلاكه ثروة مذهلة تبلغ 365 مليون جنيه إسترليني، وقد وقع عقدًا مدى الحياة مع شركة “نايك” في عام 2016، بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني.

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2019-07-29 2019-07-29
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