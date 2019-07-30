تعرض د.“عبد الرحمن الشبيلي” لحادث في العاصمة الفرنسية و تم نقله للمستشفى في حالة حرجة!

كل الوطن- فريق التحرير : تعرض الإعلامي الدكتور عبدالرحمن الشبيلي، أمس الأحد، لإصابات بالغة جراء سقوطه من شرفة شقته في العاصمة الفرنسية باريس.

وسقط “الشبيلي” إثر انهيار جزء من شرفة شقته في باريس، فيما تم نُقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ويجري الترتيب لنقله بواسطة الإخلاء الطبي إلى الرياض.

ويعد الدكتور عبدالرحمن الشبيلي أحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون في المملكة، ومن أوائل الأكاديميين في تخصص الإعلام، ونال عضوية مجلس الشورى لدورتين، كما كرّمته القيادة بوسام الملك عبد العزيز.

وقد نفى الدكتور حمد القاضي مايتداوله البعض حول وفاة الإعلامي السعودي عبدالرحمن الشبيلي وأنها مجرد( إشاعات.)

وبين أن الدكتور عبدالرحمن الشبيلي وصل إلى مدينة الرياض وهو الآن بأحد المستشفيات الكبيرة تحت عناية الرحمن ثم الأطباء الذين يشخصون حالته بعد وصوله.

هذا وقد تناقلت وسائل الإعلام مساء اليوم الإثنين،خبر وفاة الإعلامي السعودي الدكتور عبدالرحمن الشبيلي بعد سقوطه من شرفة منزله بباريس، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة