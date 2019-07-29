“دراسة”.. المشروبات الساخنة تبرّد الجسم في الصيف!

كل الوطن – الرياض: كشفت دراسة أجراها باحثو جامعة “أوتاوا” الكندية تأثير تناول المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة على درجة حرارة الجسم، وأظهرت النتائج أن المشروبات الساخنة يمكن أن تنعش الجسم بالبرودة، ولكن فقط في ظروف المناخ الجافة بحسب ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأوضح الدكتور أولي جاي، أحد معدي الدراسة، قائلا: “عند تناول مشروب ساخن، تنخفض كمية الحرارة المخزنة داخل الجسم، بشرط أن يكون العرق الإضافي الناتج قابلا للتبخر”، وأشار إلى أنه في الأساس عند تناول مشروب ساخن، تبدأ في التعرق بمعدل أسرع، وفي حال كان العرق قابلا للتبخر (في الظروف المناسبة)، فإنه يبردك فعليا أكثر من الحرارة المضافة إلى الجسم عبر تناول المشروب الساخن.

وأشارت الدراسة إلى أن التعرق قد يكون محرجا، إلا أنه من وظائف الجسم الأساسية المساعدة في الحفاظ على برودة الجسم، وعندما يتبخر العرق من سطح الجلد، فإنه يزيل الحرارة الزائدة عن طريق تحويل الماء من سائل إلى بخار”.

وأضاف جاي “في يوم حار ورطب للغاية، إذا كنت ترتدي الكثير من الملابس، أو تتعرق بشكل شديد دون أن يتبخر العرق من سطح الجلد، ثم تناولت مشروبا ساخنا، فهو أمر سيء، إذا لم يكن بالإمكان تبخر العرق، يجب تناول المشروبات الباردة”.