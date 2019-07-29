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فاينانشال تايمز: “حاكم دبي وزوجته الأردنية ينقلان نزاعهما إلى محكمة بريطانية”

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 29 يوليو 2019 - 7:13 مساءً
فاينانشال تايمز: “حاكم دبي وزوجته الأردنية ينقلان نزاعهما إلى محكمة بريطانية”

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها النزاع بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين.

والبداية من صحيفة فاينانشال تايمز وتقرير لأندرو إنغلاند وجين كروفت من لندن حمل عنوان “حاكم دبي وزوجته الأردنية ينقلان نزاعهما إلى محكمة بريطانية”.

ويقول التقرير إنه من المزمع أن يُستأنف نزاع قضائي بين الملياردير حاكم دبي وزوجته الأميرة الأردنية في محكمة بريطانية الأسبوع الجاري.

ووفقا للتقرير فإن جلسة الاستماع التمهيدية في قطاع قضايا الأسرة في المحكمة العليا في لندن ستبدأ غدا، وتأتي بعد ما يبدو أنه ترك الأميرة هيا، الأخت غير الشقيقة لملك الأردن، زوجها الشيخ محمد بن راشد والانتقال إلى بريطانيا.

ويقول الكاتبان إن القضية ذات حساسية فائقة للإمارات لأنها تضع الحياة الشخصية للشيخ محمد، نائب رئيس الإمارات ورئيس وزراء البلاد، في عناوين الصحف.

ويضيف التقرير أن الجانبين اصدرا تصريحا الشهر الجاري بعد جلسة خاصة، وجاء فيه أن المعركة القضائية تتعلق بمصلحة ابنائهما وليس بالطلاق أو القضايا المادية. ولم تعلق الإمارات على النزاع بين الطرفين، قائلة إنه أمر أسري خاص.

ويقول التقرير إن أشخاصا مقربين من دائرة الحكم في دبي يقولون إن أحد أسباب الخلاف بين الشيخ محمد والأميرة هيا، زوجته السادسة، يتعلق بقضية الأميرة لطيفة.

ويضيف التقرير أن الأميرة لطيفة، 33 عاما، هي إحدى بنات الشيخ محمد من زيجة أخرى، وكانت مركز جدل بشأن مزاعم عن محاولتها الهرب من “نمط الحياة الخانق” الذي فرض عليها في دبي.

وتقول الصحيفة إن ثمة مزاعم عن قيام القوات الإماراتية باختطاف الشيخة لطيفة من على متن يخت قبالة السواحل الهندية أثناء محاولتها الفرار من دبي العام الماضي.

ويضيف التقرير أن طرفي القضية سيمثلهما محاميان بريطانيان بارزان. وستمثل البارونة فيونا شاكلتون، الملقبة بزهرة الماغنوليا الفولاذية، لجاذبية شخصيتها مع صلابتها في التفاوض، الأميرة هيا. واشتهرت شاكلتون بعد توليها قضية انفصال الأمير أندرو من زوجته سارا فيرغسون عام 1992.

ويقول التقرير إن الشيخ محمد ستمثله في القضية ليدي هلين وارد، التي مثلت المخرج البريطاني غاي ريتشي في قضية انفصاله عن زوجته مادونا.

المصدر: بي بي سي عربية

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2019-07-29
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