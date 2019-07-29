شاب سوري يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في موقع “فيسبوك” (صورة)

أفادت وكالة “سانا” بأن الشاب السوري، محمد علي الحماد، اكتشف ثغرة أمنية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تهدد حسابات مستخدميه، وأبلغ إدارة الموقع لسد الثغرة وتحسين مستويات الأمان.

وقالت الوكالة إن شغف الحماد بتفاصيل العمل التقني جعله يصب اهتمامه في كيفية عمل مواقع التواصل الاجتماعي، ليتوصل إلى اكتشاف ثغرة أمنية بعد البحث والتجارب، حيث أوضح الشاب السوري أن العملية بدأت بتحديد الهدف أولا وإجراء جميع التجارب الممكنة، مع التفكير بطرق لم يتوصل إليها أحد من قبل.

وأجرى الحماد، الطالب في السنة الرابعة بالهندسة المعلوماتية في الجامعة الافتراضية، التجارب على إحدى الصفحات، واختبر الميزات الموجودة فيها في عملية استغرقت نحو 3 أيام متواصلة، حتى استطاع التوصل إلى المشكلة وتحديد خطورتها وأثرها على المستخدمين وتسجيل ذلك بمقطع فيديو وإرساله لإدارة شركة “فيسبوك”.

وصرح الحماد بأنه تواصل مع فريق الشركة الأمريكية من خلال صفحة مخصصة لذلك.

وبين أنه حين عرض الثغرة، جاءت الكثير من الردود حولها والتأكيد عليها من قبل المستخدمين، لتقوم إدارة “فيسبوك” بتطبيق الخطوات نفسها التي سبقهم إليها والتحقق من وجود الثغرة وإرسالها للفريق المختص، مشيرا إلى أنه تم إعلامه بإصلاح المشكلة وأنه يمكنه التحقق من ذلك بنفسه.

ويرى الحماد أن مسألة موضوع الأمان في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أمر نسبي ولا يوجد شيء آمن في عالم الإنترنت.

ونشرت الوكالة السورية صورة للرسالة التي بعثت بها شركة “فيسبوك” للشاب الحماد، حيث تضمنت قرار الشركة المذكورة بتقديم منحة قدرها 4 آلاف دولار له.

المصدر: سانا