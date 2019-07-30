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العاهل المغربي يدعو إلى تعديل حكومي

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليو 2019 - 1:23 صباحًا
العاهل المغربي يدعو إلى تعديل حكومي

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تعديل حكومي وكلف رئيس الوزراء، سعد الدين العثماني، باقتراح مسؤولين جدد لشغل المناصب الحكومية والإدارية.

وقال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 20 لاعتلائه العرش، إن “المرحلة الجديدة ستعرف… جيلا جديدا من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.

وتابع قائلا: “وفي هذا الإطار، نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.

وأشار الملك إلى أن “هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات. ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء

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2019-07-30 2019-07-30
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