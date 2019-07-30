تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن زياد الدريس: السقطة الوحيدة من عبدالرحمن الشبيلي كل الوطن تعرض د.“عبد الرحمن الشبيلي” لحادث في العاصمة الفرنسية و تم نقله للمستشفى في حالة حرجة! كل الوطن دراسة أمريكية تكشف عن مشكلة صحية عامة “لم يسمع عنها سابقا”! كل الوطن سعودي يفاجئ عريس ابنته بطلب غير معتاد بعد عقد القران! كل الوطن العاهل المغربي يدعو إلى تعديل حكومي كل الوطن مصر: بسبب انتقادها “سمنة الممرضات والصيادلة” مطالبات بإقالة وزيرة الصحة كل الوطن السعودية.. الأمن يضبط متهورا تسبّب في حادث سير جنوني وثقه مستخدم “سناب شات” كل الوطن شاب سوري يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في موقع “فيسبوك” (صورة) كل الوطن فاينانشال تايمز: “حاكم دبي وزوجته الأردنية ينقلان نزاعهما إلى محكمة بريطانية” كل الوطن اعتقال امرأة بريطانية في قبرص “زعمت أن 12 مراهقا إسرائيليا اغتصبوها”
» » سعودي يفاجئ عريس ابنته بطلب غير معتاد بعد عقد القران!

سعودي يفاجئ عريس ابنته بطلب غير معتاد بعد عقد القران!

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليو 2019 - 1:28 صباحًا
سعودي يفاجئ عريس ابنته بطلب غير معتاد بعد عقد القران!

فاجأ مواطن سعودي الحضور خلال حفل زفاف ابنته بطلب غريب وغير متوقع بعد إتمام عقد القران.

وبحسب جريدة “المدينة” السعودية أمس الأحد، طلب المواطن سعود المالكي من زوج ابنته إصطحابها والرحيل معها بعد عقد قرانهما مباشرة، على غير المتعارف عليه، حيث يكون هناك عادة حفل زفاف بعد عقد القران.

وسلم المهر المتفق عليه كاملا لابنته، داعيا لهما بحياة سعيدة.

وتأتي هذه البادرة من الأب لتخفيف تكاليف مراسيم حفل الزواج المادية على العريس وذويه، داعيا الآباء لاتخاذ نفس الخطوة إيمانا منه بأن “أبرك النساء أيسرهن مؤونة”.

وأعرب عدد من الحضور عن اعتزازهم بموقف والد الزوجة داعين الآباء إلى القيام بما قام به للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج، خصوصا في مصاريف حفلات الزفاف المرهقة.

المصدر: جريدة المدينة

رابط مختصر
2019-07-30 2019-07-30
محلياتمنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن