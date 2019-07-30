الملك سلمان يؤدي الصلاة على الأمير بندر ويتلقى مزيداً من التعازي

كل الوطن – واس: أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء أمس، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

كما أدى الصلاة على الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان خادم الحرمين قد وصل جدة أمس، وفي استقباله -حفظه الله- بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

كما تلقى خادم الحرمين أمس، اتصالاً هاتفياً، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبر فيه جلالته عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد -رحمه الله-. وتلقى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برقية عزاء ومواساة من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-. وعبر فخامته عن أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقّى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أمس؛ اتصالًا هاتفيًّا من جلالة الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق، قدّم خلاله العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره النبيلة، سائلاً الله العلي القدير للفقيد الرحمة والمغفرة.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برقية عزاء من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-. وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. وتلقى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.