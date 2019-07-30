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اعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليو 2019 - 2:30 مساءً
اعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل

كل الوطن – الرياض: أصدر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي باعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، الصادر في أوائل شعبان الماضي، الموجب لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار، وعلى أن يُعمل بهذا به اعتبارًا من 1 / 1 / 1441 هـ الموافق 1 / 9 / 2019 م.

ويهدف الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل والذي تم اعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه.

حيث تناول الدليل شرحًا للهدف من إصداره واعتماده والمرجعيات النظامية له والتعريفات ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في حال إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل أو المنشأة، بالإضافة إلى أبرز إجراءات حماية سلامة وصحة العاملين من مخاطر التدخين ومخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُطبق في حال عدم الالتزام.

وتهدف الوزارة من هذين القرارين القاضيين بحظر التدخين في أماكن العمل وتوضيح تفاصيل القرار وإجراءاته المتعلقة به إلى حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.

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