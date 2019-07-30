رعب في مصر.. شاب يخرج أمه من قبرها بعد سنوات من موتها!

أقدم شاب مصري في الـ22 من عمره على القيام بواقعة غريبة، شهدتها محافظة مطروح، حيث أخرج جثة والدته من القبر، ووضعها أمام مسجد ليصلي عليها، ما تسبب في ذعر الأهالي واستيائهم.

وقال الإعلامي المصري محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة” على شاشة “المحور”، إن الشاب أخرج جثة والدته التي توفيت منذ عام 2016 ليصلي عليها، ظنا منه أن ذلك “قد يعيدها للحياة من جديد”.

وأوضح أن الشاب زعم أنه رأى رؤية بأنه إذا استخرج جثة والدته وصلى عليها أمام المسجد ستعود للحياة، كما أن الجيران أكدوا أن الجثة لم تتحلل، على حد قولهم رغم أنها توفيت منذ 3 سنوات.

وتابع: “عندما سئل الشاب عما يفعله رد بأنه رأى في منامه رؤية تقول له أخرج والدتك من قبرها وصل عليها وستجدها حية”.

وأوضح أنه يبدو أن الشاب قد مر بظرف نفسي صعب للغاية بعد وفاة والدته، ولم يستطع استيعاب أن والدته توفيت، لذلك تم وضعه حاليا في مستشفى المعمورة من أجل خضوعه للفحوص النفسية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية