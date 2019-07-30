أكدت مواقع إعلام أمريكية أن قراصنة الإنترنت تمكنوا من اختراق بيانات مصرف Capital One، أحد أكبر وأهم البنوك في الولايات المتحدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاكرز تمكنوا من الوصول إلى البيانات المصرفية التي تخص نحو 100 مليون عميل لهذا المصرف يعيشون في الولايات المتحدة، وبيانات 6 ملايين عميل له من كندا، كما وصلوا إلى بيانات البطاقات المصرفية التي أصدرها البنك بين عامي 2005 و2019.

وتشمل هذه البيانات أسماء العملاء ورموز بطاقاتهم المصرفية وأرقام هواتفهم الشخصية، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وتواريخ ميلادهم، ومعلومات عن دخلهم، وبيانات تتعلق بودائعهم المصرفية والأموال التي يحتفظون بها في المصرف.

ويشير الخبراء إلى أن نحو 140 ألف من أرقام الضمان الاجتماعي التابعة لعملاء هذا المصرف الأمريكيين من المحتمل أنها تسربت إلى قراصنة الإنترنت، كما حصل الهاكرز على معلومات حول العمليات المصرفية لبعض عملاء Capital One، جرت في 23 يوم من أيام عام 2016 و2017 و2018.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض مؤخرا على مبرمجة تدعى بايج تومبسون، يعتقد أنها على صلة بهذه الهجمات، وتحقق معها حول ملابسات هذه الحادثة.

المصدر: فيستي

الهاكرز يخترقون البيانات المصرفية لـ100 مليون أمريكي!