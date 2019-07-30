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خدعة في “أيفون” تسمح لأي شخص بإرسال رسائل من هاتفك المقفل!

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليو 2019 - 5:49 مساءً
خدعة في “أيفون” تسمح لأي شخص بإرسال رسائل من هاتفك المقفل!

تحدث خبراء أمن الإنترنت عن خدعة “بسيطة” في أجهزة “أبل” تتيح لأي شخص يحمل هاتفك إمكانية إرسال رسائل إلى أصدقائك وعائلتك حتى عندما يكون الجهاز مقفلا.

وتنطوي الخدعة على استخدام المساعد الصوتي “سيري” بشكل مخادع على شاشة قفل الهاتف.

– ما هو اختراق “أيفون سيري”؟

يقدم المساعد الصوتي “سيري” ميزة إرسال الرسائل وحتى إجراء مكالمات هاتفية، دون لمس “أيفون” أو “أيباد”. وما عليك سوى أن تطلب من “سيري” إرسال ما تريد إلى جهة اتصال محددة، باستخدام كلمة “هيه سيري” (hey Siri).

ولكن المشكلة تكمن في أن “سيري” تفتح هاتفك أمام “صناع الأذى”، الذين يحاولون إرسال سائل خادعة من أجهزة “أبل”. وكل ما يحتاجه المحتال، هو الحصول على الهاتف وقول “هيه سيري، أرسل رسالة إلى أبي” (على سبيل المثال)، وسيُطلب منه إملاء محتويات الرسالة بعد ذلك.

ولحسن الحظ، أتاحت “أبل” لمستخدمي أجهزتها طريقة سهلة لإيقاف تشغيل الميزة هذه.

– إيقاف عمل “سيري” على شاشة قفل الهاتف:

لإيقاف تشغيل الميزة في iOS 12، يجب التوجه إلى الإعدادات والنقر على “سيري والبحث”. ثم يمكن الانتقال إلى خيار “اسأل سيري”، وإيقاف ميزة “تشغيل سيري عند إقفال الهاتف”.

ويمكن القيام بذلك أيضا في إعدادات الأمان: افتح الإعدادات وانقر فوق “Face ID ورمز المرور”. واكتب رمز المرور الخاص بك ثم انتقل إلى “السماح بالوصول عند الإغلاق”، حيث يمكن إيقاف تشغيل “سيري”.

المصدر: ذي صن

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2019-07-30 2019-07-30
تكنولوجيا
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