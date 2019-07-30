الامين العام لمجلس التعاون الخليجى يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين

كل الوطن- وكالات: أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، بشدة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، مؤكداً رفض مجلس التعاون لهذه الأعمال غير القانونية التي تؤكد إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وزيادة معاناته الإنسانية.

وقال الزياني في بيان صحافي اليوم (الثلثاء)،: «إن إمعان السلطات الإسرائيلية في هذه الممارسات التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية يعطل الجهود الهادفة الى إحلال السلام وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية».

وجدد دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني، والتزامه الثابت بقضيته العادلة، وإعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.