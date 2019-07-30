تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الامين العام لمجلس التعاون الخليجى يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين كل الوطن الكشف عن سرّ ذبح متّهم عروسه بعد 24 ساعة من زفافهما بالمنوفية كل الوطن خدعة في “أيفون” تسمح لأي شخص بإرسال رسائل من هاتفك المقفل! كل الوطن الهاكرز يخترقون البيانات المصرفية لـ100 مليون أمريكي! كل الوطن رعب في مصر.. شاب يخرج أمه من قبرها بعد سنوات من موتها! كل الوطن المالية تُصدر تقريرها الربعي الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة 2019م .. وهذه تفاصيل الإيرادات والنفقات والعجز كل الوطن تعليق معالى د. تركى الشبانة وزير الإعلام على حادث الدكتور عبدالرحمن الشبيلي كل الوطن تحذير لرعايا السعودية في الفلبين! كل الوطن نصائح للتغلب على الانتفاخ كل الوطن خالد الفيصل يطالب النحويين بتعريب كلمة “سناب شات”!
» » الامين العام لمجلس التعاون الخليجى يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين

الامين العام لمجلس التعاون الخليجى يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليو 2019 - 5:58 مساءً
الامين العام لمجلس التعاون الخليجى يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين

كل الوطن- وكالات: أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، بشدة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، مؤكداً رفض مجلس التعاون لهذه الأعمال غير القانونية التي تؤكد إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وزيادة معاناته الإنسانية.

وقال الزياني في بيان صحافي اليوم (الثلثاء)،: «إن إمعان السلطات الإسرائيلية في هذه الممارسات التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية يعطل الجهود الهادفة الى إحلال السلام وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية».

وجدد دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني، والتزامه الثابت بقضيته العادلة، وإعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

رابط مختصر
2019-07-30 2019-07-30
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1