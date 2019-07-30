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الكويت تدعو الاطراف الليبية إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولى الانسانى

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليو 2019 - 6:11 مساءً
الكويت تدعو الاطراف الليبية إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولى الانسانى

نيويورك- الحياة- وكالات: دعت الكويت الأطراف الليبية إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الليلة الماضية حول ليبيا، أهمية تغليب الحلول السلمية القائمة على الحوار ونبذ العنف والعمل بشكل بناء وملموس مع الدعوات والجهود الداخلية والخارجية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية الناجمة عن المواجهات المسلحة غير المسبوقة حول العاصمة الليبية (طرابلس) وحجم الدمار الذي لحق بالعديد من المنشآت المدنية الحيوية يعد دلالة واضحة على عبثية هذه الحرب.

 وشدد على أهمية التذكير باحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تماشيا مع القرار 1970، مناشداً جميع الأطراف الليبية بتوفير الضمانات المطلوبة للوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى محتاجيها دون أي إعاقة أو عرقلة.

وجدد الدعم للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عملية سياسية ليبية شاملة وفق خطة الأمم المتحدة مقدراً دوره الدؤوب والفعال في هذا الصدد.

وحث العتيبي جميع الأطراف الليبية على أهمية التحلي بروح العمل القائم على الرغبة في التسوية السياسية السلمية والانخراط بشكل جدي وبناء في الشروط الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية اللازمة ووفق التفاهمات التي تم التوافق عليها في باريس وباليرمو وأبوظبي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وشاملة وسلمية لبناء ليبيا موحدة ومستقرة

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2019-07-30 2019-07-30
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