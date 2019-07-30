الكويت تدعو الاطراف الليبية إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولى الانسانى

نيويورك- الحياة- وكالات: دعت الكويت الأطراف الليبية إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الليلة الماضية حول ليبيا، أهمية تغليب الحلول السلمية القائمة على الحوار ونبذ العنف والعمل بشكل بناء وملموس مع الدعوات والجهود الداخلية والخارجية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية الناجمة عن المواجهات المسلحة غير المسبوقة حول العاصمة الليبية (طرابلس) وحجم الدمار الذي لحق بالعديد من المنشآت المدنية الحيوية يعد دلالة واضحة على عبثية هذه الحرب.