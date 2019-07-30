صحة الجوف: ما يتداول عن علاج العمى (غير صحيح )

فريق التحرير – جريدة الوطن- ابها : كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف حقيقة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إيجاد طريقة لعلاج مرضى العمى الذي ادعته إحدى أخصائيات البصريات (غير طبيبة). وأوضحت صحة الجوف أنها شكلت لجنة للتحقيق في ذلك، وتبين أن المرضى لم يتحسنوا ولم يعد لهم البصر خلافا لما تدعيه الأخصائية، وكان فقط مجرد تخمين، حيث اتضح للجنة أنه لا يوجد أي علاج حاليا للعمى متقدم يستند على أسس علمية، وإنما هو تسليط للضوء الأخضر الذي يوجد في جهاز فحص قاع العين، وهو أحد الأجهزة المستخدمة في عيادات العيون وليس له تأثير علاج. وأكدت صحة الجوف حرصها على المعلومة الطبية الصحيحة التي تقدم للمجتمع وعدم التهاون تجاه أي تقصير من أي كادر طبي في تضليل المجتمع بمعلومات غير صحيحة.