قاتل “نجمة الإنستغرام” في موسكو يكشف دوافع جريمته

В Москве задержан подозреваемый в убийстве девушки на западе Москвы ____ Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 24-летней девушки на западе Москвы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). ⠀ Как сообщалось ранее, 27 июля 2019 года в квартире жилого дома по улице Пырьева, арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане. При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки. ⠀ Подозреваемый в ее убийстве задержан. Мужчина 1986 года рождения был доставлен в следственный отдел и допрошен. Расследование по уголовному делу продолжается. ⠀ #СКР #СКРФ #СКРоссии #СледственныйКомитет #СКР77 #Москва #убийство #СКРвидео