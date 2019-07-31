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قاتل “نجمة الإنستغرام” في موسكو يكشف دوافع جريمته

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 31 يوليو 2019 - 11:30 صباحًا
قاتل “نجمة الإنستغرام” في موسكو يكشف دوافع جريمته

أقر المشتبه به بقتل شابة في موسكو، لها نشاط تدويني لافت في موقع “إنستغرام” يتابعه عشرات الآلاف، بأنه الجاني، مبررا فعلته بأن الضحية أهانت كرامته.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، أعلنت أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في قتل شابة في موسكو، عثر على جثتها وبها طعنات داخل حقيبة في شقة مستأجرة بغرب موسكو.

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В Москве задержан подозреваемый в убийстве девушки на западе Москвы ____ Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 24-летней девушки на западе Москвы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). ⠀ Как сообщалось ранее, 27 июля 2019 года в квартире жилого дома по улице Пырьева, арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане. При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки. ⠀ Подозреваемый в ее убийстве задержан. Мужчина 1986 года рождения был доставлен в следственный отдел и допрошен. Расследование по уголовному делу продолжается. ⠀ #СКР #СКРФ #СКРоссии #СледственныйКомитет #СКР77 #Москва #убийство #СКРвидео

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وفي وقت لاحق، اعترف المشتبه به بأنه القاتل، وبرر فعلته الشنعاء بالقول: “هي أهانتني مرارا، ومست كرامتي كرجل، وهزأت من وضعي المادي. لم أستطع التحمل.. ووجهت لها ضربات بسكين خمس مرات على الأقل في منطقة الرقبة والصدر”.

المصدر: نوفوستي

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2019-07-31 2019-07-31
جرائم وحوادثفنون ونجوم
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