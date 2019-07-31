هل أزعجت تغريدات علاء مبارك السلطات المصرية؟

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام، ضد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اتهمه فيه “بإثارة الرأي العام وبالتضامن مع جماعة إرهابية بهدف هز الثقة بسمعة الدولة”.

أثار البلاغ الذي تقدم به المحامي تساؤلات عديدة حول طبيعة العلاقة بين النظام الحالي وعائلة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

فقد رأى مغردون في البلاغ الذي قدمه صبري خطوة تنذر بـ”أزمة محتملة” بين الحكومة المصرية وعائلة مبارك.

ويأتي البلاغ بالتزامن مع انتقادات لاذعة وجهتها وسائل إعلامية مصرية لعلاء مبارك.

ففي27 يوليو / تموز، نشر موقع اليوم السابع مقالا بعنوان “مذيعو الإخوان في تركيا يبايعون علاء مبارك”.

كما نشر الموقع رسما ساخرا يظهر علاء مبارك وهو يمسك بهاتفه ليدون آراءه عبر مواقع التواصل، فيما تصفق له جماعة الإخوان مرددة “برافو يا علاء”.

ودأب علاء مبارك على التعليق على الأحداث الجارية في مصر والمشاركة في المناسبات الاجتماعية والرياضية، وهو ما اعتبره مغردون سببا رئيسيا وراء البلاغ ضده.

ثانية واحدة هم أهل الشر حاجة و #الإخوان حاجة تانية 🤔#علاء_مبارك pic.twitter.com/pHCpmRq0Lc — Mahmoud Darwish (@MahmoudMDarwish) July 28, 2019

الديهي يرد علي علاء مبارك : تقريرك المفبرك ضد خالد صلاح يفضح نظام والدك او يضعك في السجن#بالورقة_والقلم #TeNTV pic.twitter.com/oxDCucVae9 — برنامج بالورقة والقلم (@blwar2awel2alm) July 29, 2019

وذكر صبري في بلاغه أن علاء مبارك اعتاد التحريض في الفترة الأخيرة ضد الدولة، من خلال نشر تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع البلاغ: “كما أنه هاجم وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، وكتب عنها تغريدة استغلتها وسائل الإعلام المحسوبة على الإخوان في تشويه الدولة المصرية”.

وكانت الوزيرة المصرية قد ظهرت في مقطع مصور خلال زيارة لها إلى كندا، وهي تحذر فيها كل من ينتقد بلادها بـ “التقطيع”.

اعبر عن رأي الشخصى بكل احترام ،يرد البعض علي بالإساءة والتشهير، هؤلاء اتركهم لشأنهم ،اخرين يستغلوا تغريداتى للإساءة لبلدى ، لهولاء اقول ان اي محاولة للزج باسمى فى الإساءة لمصر امر ارفضه ،مصلحة بلدى ومؤسساتها تاتى أولاً ، هكذا نشأت وتربيت ، اي مراهنة على غير ذلك مصيرها الفشل . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 28, 2019

وكان علاء مبارك قد غرد منتقدا تصريحات الوزيرة وطالب بمحاسبتها. ولاقت التغريدة وقتها تفاعلا واسعا، إذ تداولها الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن نجل الرئيس السابق عاد وحذف تغريداته حول الوزيرة وبرر ذلك قائلا: “أعبر عن رأيي الشخصي بكل احترام، يرد البعض عليّ بالإساءة والتشهير، هؤلاء أتركهم لشأنهم”.

تغريداتك سيد علاء مبارك هى صيد فى الماء العكر واى محاولة لكسب ود الجمهور على السوشيال ميديا تمهيدا لشئ ما هو إلا عشم ابليس .اتسق مع نفسك وكما كنت فى كامل صمتك وابوك يحكم هذا البلد اسف وجماعة الأثرياء يحكمون البلد فعليك بالصمت الان فما عدنا نحتمل — Talaat Gomaa (@abozead77) July 30, 2019

وتابع: “آخرون يستغلون تغريداتي للإساءة لبلدي، لهؤلاء أقول إن أي محاولة للزج باسمي في الإساءة لمصر، أمر أرفضه. مصلحة بلدي ومؤسساتها تأتي أولا، هكذا نشأت وتربيت، أي مراهنة على غير ذلك مصيرها الفشل”.

اعتذار علاء لم يضع حدا لمناقشات المغردين الذين راحوا يبحثون في طبيعة العلاقة بين نجل الرئيس السابق والسيسي.

فمن المغردين من رأى في ما يحدث “دليلا على تخوف الحكومة الحالية من تنامي شعبية علاء مبارك”، خاصة أن المصريين أصبحوا يقارنون بين الأوضاع المعيشية في عهدي السيسي ومبارك.

لم يتحمل علاء مبارك مناقشته بهدوء وبطريقة علمية وأخلاقية حول التركة الثقيلة التي ورثتها مصر عن أبيه، منها تدخل العائلة في الجكم، واستشراء الفساد وتهريب الأموال وتزوير الانتخابات وتوحش الأمن وتراجع مكانة مصر .إلخ فقام بحظريشكرا، كنت أتوقع هذا بركة يا جامعhttps://t.co/s3w959qKcD — عمار علي حسن (@ammaralihassan) July 28, 2019

وفي السياق، كتب أحدهم: “تتفق أو تختلف مع علاء مبارك في الآخر هو مواطن مصري له ما له وعليه ما عليه. سجن هو ووالده وشقيقه والقضاء هو من حاسبهم وأفرج عنهم يكفي انه جوة بلده لم يهرب ولم يحرض. له كامل الحق مثل أي مصري يعارض يطبل يعترض هو حر يكفي اخر موقف للرئيس السابق مبارك”.

من جهة أخرى، هاجم مغردون علاء مبارك وسياسات والده السابقة واتهموه بـ “الصيد في الماء العكر لكسب ود الجمهور وبمحاولة اكتساب شعبية على حساب السيسي تمهيدا للعب أدوار سياسية “.

وحمل بعضهم نظام مبارك مسؤولية تراجع الحريات والأوضاع الاقتصادية في البلاد.

فكتب فوزي عمر: “ألا يتذكرون ما اقترفوه في مصر من نهب المال العام وفساد السلطة برجال الأعمال وتحالف مبارك مع الإخوان مصر فقدت ريادتها وضاعت هيبتها في عهد مبارك”.

وعلاء هو الابن الأكبر للرئيس المصري السابق، حسنى مبارك.

وصف علاء بأنه من شخصيات الظل، إذ ترك لشقيقه جمال المعترك السياسي وفضل متابعة استثماراته في عالم المال والأعمال.

وعقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم مبارك، تم محاكمته مع والده وشقيقه جمال إلى جانب الرئيس ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بتهمة التخطيط والتحريض على قتل المتظاهرين أثناء الثورة. وقد أفرج عنه عام 2015.

وحرص علاء منذ تلك الفترة على التواجد بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أثار الجدل بتغريداته التي تطرقت إلى ملفات سياسية واجتماعية واقتصادية في مصر والمنطقة.

وفي 9 يوليو/ تموز، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المسؤول عن صفحة “أنا آسف يا ريس” على موقع فيسبوك، كريم حسين، الذي يعتقد أنه أحد المسؤولين عن إدارة حسابات علاء مبارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقدت صفحة “أنا آسف يا ريس” رفع الدعم عن السلع الأساسية وتدهور الوضع الاقتصادي. كما نشرت فيديوهات قديمة لمبارك تشيد بسياساته.

المصدر: بي بي سي عربية