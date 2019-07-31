إضراب يشل مشاريع “أونروا” بغزة

شل الإضراب الذي نفّذه اتحاد المقاولين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، كافة مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ودعا الاتحاد للإضراب الذي سيسري اليوم وغدًا تحت عنوان “لرفع الظلم عن المقاولين واسترداد حقوقهم”.

واعتبر الاتحاد، الاضراب على مدار يومين بمثابة الخطوة الاحتجاجية الثانية بعد الاضراب التحذيري ليوم واحد خلال الأسبوع الماضي. مشيرًا إلى أنه سينفذ إضرابًا شاملًا حال واصلت المؤسسة الأممية تنصلها من حقوق المقاولين وتمسكها بألية إعمار غزة (GRM) التي تحولت لوسيلة ضغط وابتزاز مالي وأمني للمقاولين، كما يقولون.

المصدر: القدس