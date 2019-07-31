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البرهان يحسم أمر وجود القوات السودانية في اليمن

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 31 يوليو 2019 - 12:14 مساءً
البرهان يحسم أمر وجود القوات السودانية في اليمن

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن قوات بلاده باقية في اليمن، مشيرا إلى أنها هناك بموجب اتفاقية مع التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية.

وبحسب الاناضول نفى البرهان من جهة أخرى ما تردد من أنباء عن قيام القوات السودانية بملء فراع القوات الإماراتية في اليمن.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان في مقابلة تلفزيونية إن “الإمارات لم تنسحب من اليمن وهناك إعادة انتشار وتموضع”، لافتا أيضا إلى أن قوات بلاده لم تنسحب من الساحل الغربي لليمن.

وكان المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، أعلن أن القوات السودانية انسحبت من بعض مناطق تمركزها غربي اليمن.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن الدباش قوله، إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها، إلا أنه لم يحددها.

تأتي هذه التطورات عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي، إثر عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وكالات

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2019-07-31
عربي ودوليهنا اليمن
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