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إسرائيل تصادق على بناء 6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

مقابل السماح للفلسطينيين ببناء 715 وحدة سكنية

كل الوطن1آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليو 2019 - 1:02 مساءً
إسرائيل تصادق على بناء 6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

كل الوطن-/ متابعات/ القدس/ وكالات: صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على مخطط لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية.

بالمقابل، صادق “الكابينت”، الثلاثاء، على السماح للفلسطينيين ببناء 715 وحدة سكنية في المناطق المصنفة “ج” بالضفة، حسب “محطة الأخبار الإسرائيلية 13” (خاصة).

وتشكل المنطقة “ج” نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية-الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن المصادقة على هذه الخطة جاءت قبيل وصول كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة في جولة تشمل عددا من الدول العربية وإسرائيل.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة “ج” وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.

بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.

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عربي ودولي
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