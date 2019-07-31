السعودية.. ولادة صغيرين جديدين من النمور العربية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية عن ولادة صغيرين جديدين من النمور العربية ضمن برنامج تربية وإكثار النمور المهددة بالانقراض الذي تشارك فيه.

وقالت الهيئة في بيان لها “إن صغيري النمر العربي (ذكر وأنثى) ولدا في الـ 22 من أبريل الفائت، واجتازا المرحلة الحرجة في الـ 12 أسبوع الأولى من حياتهما، وتلقيا اللقاحات والأمصال الضرورية تحت إشراف فريق طبي مختص”.

وقال وزير الثقافة السعودي، ورئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود: “تشكل ولادة الصغيرين خطوة مهمة في إطار جهودنا، لإعادة توطين النمر العربي في مواطنه الأصلية في المملكة، ومع وجود أقل من 200 نمر من النمور العربية، فإن ذلك يجعله أحد الحيوانات المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى في العالم، كما أن مولد الصغيرين يجدد الأمل في إكثار الأنواع التي باتت مهددة بالانقراض.

وأكد الأمير التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بحماية ما تبقى من النمور العربية والحفاظ عليها وإعادة إكثارها، للحفاظ على هذا النوع النادر من النمور، حتى لا تصبح مجرد ذكرى في موسوعة الحياة الفطرية المتنوعة في المملكة.

وأضاف: “لهذا السبب تدعم الهيئة الملكية لمحافظة العلا جهود وبرامج إعادة إكثار النمر العربي، لدعم مستقبل هذا النوع النادر من النمور، والتي كانت العلا جزءا من بيئتها الطبيعية في المملكة. وستكون ولادة الصغيرين بارقة أمل ومقدمة للعديد من برامج دعم وإكثار النمور العربية من خلال تطوير مبادرات وأنشطة علمية متخصصة توظف العلوم والأبحاث الحديثة في هذا المجال بالشراكة مع خبراء محليين وعالميين”.

وتضم مبادرة حماية النمور العربية، التي أطلقتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مشاريع عدة، تعمل على دعم الحفاظ على هذه الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك برنامج مكثف للتربية وإعادة الإكثار، إضافة إلى إنشاء الصندوق العالمي لحماية النمر العربي.

كما ستشكل الهيئة لجنة استشارية تتألف من خبراء بارزين من جميع أنحاء العالم، لتعزيز وتطوير مبادرة حماية النمور العربية ابتداء من تطوير وتأهيل مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف، بالتوازي مع وضع خطط استراتيجية وتصميم مركز عالمي حديث للأبحاث والتقنية ورعاية وتربية النمور العربية في محافظة العلا، فضلًا عن تعزيز عمليات التشغيل والتأهيل وتنشيط محمية شرعان الطبيعية بالعلا.

المصدر: الهيئة الملكية لمحافظة العلا

السعودية.. ولادة صغيرين جديدين من النمور العربية