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أول ظهور للأميرة “هيا” منذ خروجها من دبي وبدء المعركة القضائية (صور)

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 31 يوليو 2019 - 4:09 مساءً
أول ظهور للأميرة “هيا” منذ خروجها من دبي وبدء المعركة القضائية (صور)

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن المعركة القضائية بين الأميرة هيا بنت الحسين، وحاكم دبي محمد بن راشد بدأت، اليوم الثلاثاء، في لندن.

وقالت صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية، إن الأميرة شوهدت للمرة الأولى منذ خروجها من دبي الشهر الماضي، في أول جلسة استماع لها في المحكمة في قضية حضانة أولادها.

ولفتت الصحيفة إلى أن محكمة الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، برئاسة السير أندرو مكفارلين، ستستمع على مدى يومين إلى الأطراف المعنية، في ما بات يعتبر واحدة من أغلى قضايا الانفصال المتنازع عليها.

وقام بن راشد (70 عاما) والأميرة هيا (45 عاما) بتعيين أشهر المحامين البريطانيين المعروفين في قضايا الانفصال، وتتركز القضية حول “رعاية طفلين من زواجهما”، هما جليلة (11 عاما) وزايد (7 أعوام)، وفق ما نقلت “ذا تلغراف” عن أوراق المحكمة.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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