كل الوطن- ويب طب هناك نوع من أنواع الصدفية الذي يصيب فروة الرأس، وهو عبارة عن

مشكلة طويلة المدى تسببجفاف الجلد في هذه المنطقة المترافق مع الحكة المزعجة

من الممكن أن تتصدع الخلايا الجلدية المصابة بصدفية فروة الرأس مما يسبب النزيف في بعض الأحيان.

علاج صدفية فروة الرأس

قد ينصحك الطبيب باستخدام شامبو مخصص لحالتك، كما من الممكن أن يصف لك دواءً يتم

تطبيقه على فروة الرأس مباشرة.

في بعض الأحيان قد يصف الطبيب أدوية تساعد في منع الإصابة بالالتهاب والحد من الحكة المزعجة

جفاف فروة الرأس:

قد تعتقد أن جفاف فروة الرأس عبارة عن مشكلة بسيطة، إلا أن أثرها أكبر مما تتخيل.

جفاف فروة الرأس يسبب الحكة المزعجة وتقشر الجلد في المنطقة، هذا الأمر من شأنه أن

يسهل عملية دخول البكتيريا إلى داخل الجسم وإصابتك بالعدوى.

الإصابة بجفاف فروة الرأس يعد أمراً شائعاً في المناطق الجافة، كما أن خطر الإصابة بها يرتفع

مع التقدم بالعمر.

من الأمور التي تحث إصابتك بجفاف فروة الرأس هي غسل الشعر بشكل كثير واستخدام منتجات

الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية تسحب الزيوت الطبيعية من الشعر.

علاج جفاف فروة الرأس

تغيير نمط الحياة يعد من الأمور الأساسية لعلاج جفاف فروة الرأس، وهذا يعني:

غسل الشعر بوتيرة أقل تغيير الشامبو المستخدم بعد استشارة الطبيب حول الشامبو الأفضل لحالتك قد يصف لك الطبيب بعض الأدوية في حالات الإصابة الحادة.

قشرة الرأس

من الممكن أن تتساقط بعض خلايا فروة الرأس لتشكل القشرة المزعجة في الشعر وعلى الاكتاف.

عادة ما تسبب البشرة الجافة أو حتى الدهنية قشرة الرأس، كما أن الإصابة ببعض الأمراض

ينتج عنها القشرة مثل الإيدز.

في بعض الأحيان قد تظهر قشرة الرأس كردة فعل لصابون أو شامبو معين تستخدمه.

علاج قشرة الرأس

علاج قشرة الرأس يعتمد بشكل أساسي على المسبب، فإن كانت ناتجة عن استخدام شامبو معين

، يتحتم عليك استبداله بواحد اخر.

من الممكن استشارة الطبيب في حال الإنزعاج بشكل كبير من ظهور قشرة الرأس، إذ من شأنه

أن يصف لك بعض الادوية التي تساعدك في التخلص منها.

سعفة فروة الرأس:

هي عبارة عن إصابة فطرية تؤثر على فروة الرأس وتسبب الحكة ووجود بقع فارغة من

الشعر في الرأس.

هذه المشكلة تعد معدية جداً، لذلك تنتشر كثيراً بين صفوف الأطفال.

علاج سعفة فروة الرأس

قد يصف لك الطبيب بعض الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم، أو شامبو وكريم مخصص لهذه الحالة.

حاول الابتعاد عن الاخرين في حال إصابتك بسعفة فروة الرأس كي لا تنقل العدوى إليهم.

القمل

وهي عبارة عن كائنات حية صغيرة تعيش في الشعر وتتغذى على الدم من فروة الرأس.

بالرغم من تغذي القمل على الدم المتواجد في فروة الرأس، إلا أنها لا تعد خطيرة، ولكنه

من الصعب التخلص منها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإصابة شديدة العدوى وتسبب الإزعاج والحكة.

علاج القمل

هناك شامبو خاص لعلاج القمل، يساهم في قتله وقتل البيض في الشعر.

استشر الطبيب حتى يصف لك الشامبو الأنسب لذلك.

جريبات الشعر

هي عبارة عن مشكلة جلدية شائعة، تحدث نتيجة انزعاج بصيلات الشعر بسبب عدوى بكتيرية أو فطرية.

عادة ما تظهر حبوب بيضاء أو حمراء اللون في المنطقة المحيطة ببصيلات الشعر، ومن الممكن أن تنتشر

لتشكل قروح متقشرة والتي تحتاج إلى فترة طويلة للعلاج.

في حالات الإصابة الحادة من الممكن أن يتساقط الشعر وتظهر بعد الندب في فروة الرأس.

علاج جريبات الشعر

علاج جريبات الشعر يعتمد بشكل أساسي على الشامبو أو أدوية على شكل كريمات أو العلاج بالضوء.

يحدد الطبيب العلاج الأنسب وفقاً لحدة الإصابة.

الثعلبة

الإصابة بمرض الثعلبة تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم بصيلات الشعر بدلاً

من الفيروسات والبكتيريا.

هذا الامر من شأنه أن يسبب تساقط الشعر وظهور بقع صلعاء في بعض مناطق الرأس.

علاج الثعلبة

حتى الان لا يوجد علاج شاف وبشكل نهائي من الإصابة بالثعلبة، ولكن من الممكن أن ينمو

الشعر مجدداً من تلقاء نفسه.

استشر طبيبك ليحاول تحديد العلاج الذي من شأنه أن يترك أفضل أثراً على حالتك.