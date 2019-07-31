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بالفيديو.. سعودي يفتح أبواب مزرعته لاستقبال 100 حاج روسي

كل الوطن1آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليو 2019 - 5:16 مساءً
بالفيديو.. سعودي يفتح أبواب مزرعته لاستقبال 100 حاج روسي

كل الوطن- متابعات: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لاستقبال

مواطن سعودي يعرف بأبو راشد، لحافلات من الحجاج والحاجات القادمين من روسيا، كانوا

في طريقهم لزيارة المسجد النبوي.

المواطن السعودي استقبل وفد الحجاج الروس في مزرعته بمنطقة “شمال التمير”، ووصل

عددهم إلى 100 رجل وامرأة، بحسب الفيديو.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على صفحة “هاشتاق السعودية” لحظة استقبال

المواطن السعودي للزوار، حيث أظهر حفاوة بالغة في الاستقبال.

في الوقت الذي ظهر فيه وصول عدد من الحافلات إلى المزرعة، كما ظهر في المقطع

المصور مكان الاستقبال وقد جهز بالكراسي وموائد الطعام.

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2019-07-31 2019-07-31
عربي ودولي
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